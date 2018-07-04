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بارزانى يجدد تأكيده على 3 مبادئ فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:59 م
بارزانى يجدد تأكيده على 3 مبادئ فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة جانب من اللقاء
كتب : أحمد جمعة
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استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزانى اليوم الأربعاء، بمكتبه فى منتجع صلاح الدين قرب أربيل، سكرتير الحزب الشيوعى العراقى رائد فهمى، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، عرض فهمى موقف حزبه حيال العملية السياسية فى العراق، ومرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقى، معربا عن أمله فى أن تشارك كافة الأطراف السياسية، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، بالعملية السياسية فى العراق.

ومن جانبه عبر بارزانى عن تقديره لمواقف الحزب الشيوعى العراقى، مؤكداً على ضرورة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أساس المبادئ الثلاثة، الشراكة والتوافق والتوازن.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادئ يستدعى تحديد ضمانات وخطوات واضحة وحسم التفاصيل كافة، قبل تحديد الأشخاص لتسلم المناصب.

فيما أكد الوفد القيادى الشيوعى، رغبة الحزب الشيوعى العراقى فى مشاركة كافة الأطراف فى الحكومة العراقية المقبلة بشكل فعلى، معبراً عن أمله فى أن يكون موقف تحالف ‹سائرون› إيجابياً تجاه تطلعات وحقوق شعب كردستان.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب، إن الزعيم بارزاني و قيادة الحزب أكدا بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 من شهر مايو الماضي، أن الديمقراطي الكردستاني يشارك في الحكومة العراقية المقبلة على أسس الشراكة الحقيقة و التوافق و التوازن السياسي والالتزام بالدستور، وأن الكتلة التي تؤمن بالحقوق الدستورية لشعب كردستان والالتزام بالدستور هي الأقرب لنا.


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