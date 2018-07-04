انطلاق منتدى المدن "طريق الحرير العالمى” فى أستانا بمشاركة أكثر من 60 دولة

انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانا اليوم فعاليات منتدى المدن "طريق الحرير العالمي”، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 2000 جهة وشخصية من أكثر من 60 دولة، بما فى ذلك 70 عمدة من دول طريق الحرير، و30 من القادة السياسيين، ورؤساء بلديات المدن الكبرى مثل لندن وبانكوك وسيدنى و 200 ممثل لغرف التجارة والصناعة والشركات الوطنية فى العالم، وأكثر من 150 متحدثا أجنبياً.

يستهدف مشروع طريق الحرير العالمى تعزيز التواصل والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا إلى جانب التركيز على السلام العالمى والازدهار الحضارى والتنموي.

وسيناقش المشاركون برنامج "الحزام والطريق"، الذى يقترح تطوير آليات جديدة للشراكة الاقتصادية الإقليمية، وتحفيز الازدهار الاقتصادى للبلدان المعنية، وتعزيز التبادلات الثقافية والعلاقات فى جميع المجالات، فضلا عن تعزيز السلام و التنمية المستدامة.

سيكون عنوان الحدث المشاركة الخاصة للريبورت Sophia gynoid، الذى تم تطويره بواسطة شركة Hong Kong "Hanson Robotics”، فيما سيظهر مهارات للتكيف مع السلوك البشرى والتواصل مع الناس باعتباره ضيفا مشهورا يتواجد فى مختلف المناسبات الدولية، حيث تم منح الجنسية السعودية لهذا الروبوت عام 2017، وهو الأول من نوعه يحصل على جنسية أى دولة.

وعلى هامش هذا الحدث، سيكون هناك مباراة ودية لكرة القدم بين الفريق الوطنى من رؤساء البلديات والمحافظين والفريق العالمى - قدامى المحاربين فى كرة القدم، كما من المقرر إنشاء نادٍ لعمدة المدن، ورابطة رجال الأعمال، والجامعات، والصحفيين، وشعراء دول طريق الحرير، فضلاً عن منصة لمنظمات المرأة والشباب.

كما سيعتبر وضع حجر الأساس للمجمع المعمارى "الجسر الذهبى لطريق الحرير" حدثًا تاريخيًا، كرمز للصداقة من شخصية الفن الصينى الشهير شو يون. طول الجسر 28 مترا، ويرمز إلى حلم إنشاء مجتمع عالمى بمصير مشترك ومصالح مشتركة ومسؤولية مشتركة.