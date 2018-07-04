انطلاق مؤتمر "نحو رعاية صحية متكاملة للأطفال" بجامعة الأزهر غدا

يعقد قسم طب الأطفال بكلية طب الأزهر فرع أسيوط المؤتمر السنوى الدولى التاسع بالاشتراك مع قسم طب الأطفال بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة غدا الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور حسنى المصرى، وكيل كلية طب الأزهر بأسيوط للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام بعنوان "نحو رعاية صحية متكاملة للأطفال" وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة عبد الرؤف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد طب الأزهر بأسيوط.

وأوضحت الدكتورة عفاف قراعة، رئيس قسم طب الأطفال بطب بنات الأزهر بالقاهرة ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى بحث كل ما هو جديد وحديث فى مجالات طب الأطفال وحديثى الولادة من خلال سبع من الجلسات العلمية التى تتناول أحدث ما وصل إليه العلم فى مجالات طب الأطفال وحديثى الولادة، مشيرة إلى أن أنه تم تخصيص جلستين علميتين فى موضوعات مهمة تتضمن نوبات الصرع لدى الأطفال والرضع، والأخرى حول الحلقة الوعائية الدموية والتداخل التشخيصى والجراحى لهذه الحالات، لافتة إلى أن الجلسات العلمية الخمس الباقية فتتناول الأمراض المعدية فى الحميات وأمراض الدم فى الأطفال، وجلسة حول أمراض حديثى الولادة والجلسة الثالثة تتناول أمراض أعصاب وصدر الأطفال، أما الجلسة الرابعة فتتناول الغدد الصماء والمناعة للأطفال، والجلسة الأخيرة تدور حول التغذية والتمثيل الغذائى لدى الأطفال وحديثى الولادة.

كما أضافت رئيسة المؤتمر أنه يترأس الجلسات العلمية 35 أستاذا بجانب لمشاركة العديد من أساتذة طب الأطفال بمختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء الأطفال بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، مشيرة إلى أنه يسبق المؤتمر ورش عمل تدريبية وتعليمية حول الجديد والحديث فى مجالات طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، ومستشفى الزهراء الجامعى.