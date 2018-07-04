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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:40 ص
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اليوم نظر استئناف حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة على حبسهما فى وفاة مواطن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:00 ص
اليوم نظر استئناف حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة على حبسهما فى وفاة مواطن صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قال المحامى إبراهيم جودة، دفاع المتهمين بواقعة مقتل مواطن بقسم حدائق القبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، ستنظر اليوم الأربعاء الاستئناف المقدم من رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 من أمناء الشرطة على أمر حبسهما، فى واقعة وفاة مواطن.

وحددت نيابة غرب القاهرة الكلية، جلسة اليوم لنظر الاستئناف، فيما قرر قاضى محكمة مستأنف حدائق القبة، فى وقت سابق، تجديد حبس رئيس مباحث، ومعاون مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.


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