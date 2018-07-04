video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تشكو كوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:41 م
اليابان تشكو كوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

تقدمت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، بشكوى ضد كوريا الشمالية أمام لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى حول نقل المنتجات البترولية من سفينة إلى سفينة بمشاركة الناقلة الكورية الشمالية "آن سان- 1".

 

وقالت الخارجية اليابانية، فى بيان، إن قوات الدفاع البحرية اليابانية اكتشفت الناقلة الكورية الشمالية آن سان-1 وسفينة أخرى مجهولة، على بعد 350 كيلو مترا من شنجهاى، واقفتان جنبا إلى جنب ويصل بينهما قضيب حديدى، ما يستنتج منه أن السفينتين كانتا تنفذان بعض الأعمال، وفقا للبيان.

 

وترى طوكيو أنه من الممكن الشك فى ضخ المنتجات البترولية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن من سفينة إلى سفينة فى أعالى البحار، بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الحكومة اليابانية أنه تم تغيير اسم ناقلة النفط آن سان- 1، التى تشملها العقوبات ضد كوريا الشمالية فى إطار مجلس الأمن الدولى بتجميد الأصول وحظر دخول الموانئ، إلى "هوب سي" لتجنب العقوبات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسهم اليابان تغلق منخفضة لليوم الثالث على التوالى متأثرة بقطاع التكنولوجيا

دلوقتى تقدر تكمل تعليمك فى اليابان.. تعرف على تفاصيل المنح لطلبة الثانوية

فى بيان رسمى.. سفارة اليابان تخفض تحذيرات السفر إلى مصر

اليابان

كوريا الشمالية

طوكيو

بيونج يانج

مجلس الامن

النفط




لا تفوتك
النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة