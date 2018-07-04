اليابان تشكو كوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى

كتب: محمد محسن أبو النور

تقدمت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، بشكوى ضد كوريا الشمالية أمام لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى حول نقل المنتجات البترولية من سفينة إلى سفينة بمشاركة الناقلة الكورية الشمالية "آن سان- 1".

وقالت الخارجية اليابانية، فى بيان، إن قوات الدفاع البحرية اليابانية اكتشفت الناقلة الكورية الشمالية آن سان-1 وسفينة أخرى مجهولة، على بعد 350 كيلو مترا من شنجهاى، واقفتان جنبا إلى جنب ويصل بينهما قضيب حديدى، ما يستنتج منه أن السفينتين كانتا تنفذان بعض الأعمال، وفقا للبيان.

وترى طوكيو أنه من الممكن الشك فى ضخ المنتجات البترولية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن من سفينة إلى سفينة فى أعالى البحار، بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الحكومة اليابانية أنه تم تغيير اسم ناقلة النفط آن سان- 1، التى تشملها العقوبات ضد كوريا الشمالية فى إطار مجلس الأمن الدولى بتجميد الأصول وحظر دخول الموانئ، إلى "هوب سي" لتجنب العقوبات".