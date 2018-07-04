الوساطة التأمينية: توجيهات الرئيس بتطوير تأمين الطرق بداية لإصلاح "الإجبارى"

كتب : حسام الشقويرى

أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، أن توجيهات الرئيس السيسى بتطوير منظومة تأمين حوادث الطرق بداية حقيقية لإصلاح تغطيات التأمين الإجبارى وتمس حياة المواطن المصرى، وخاصة فيما يتعلق بالنظر فى قيمة التعويضات التى أصبحت لا تتناسب والوضع الاقتصادى الحالى بعد قرارات تعويم الجنيه وضرورة العمل على مضاعفتها.

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توجيهات التطوير يجب أن تكون بمثابة عرف دائم لشركات التأمين وجميع العاملين فى القطاع لتقديم أفضل ما لديهم من خدمات لصالح المواطن، وضرورة العمل على نشر الوعى التأمينيى لزيادة معدلات النشاط وزيادة عدد العملاء من مختلف الشرائح.

يذكر أن الرئيس السيسى وجه بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظومة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه، بما يساهم فى توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التى يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.