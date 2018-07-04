video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الوساطة التأمينية: توجيهات الرئيس بتطوير تأمين الطرق بداية لإصلاح "الإجبارى"

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 ص
الوساطة التأمينية: توجيهات الرئيس بتطوير تأمين الطرق بداية لإصلاح "الإجبارى" عبد الخالق عمر
كتب : حسام الشقويرى
إضافة تعليق

أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، أن توجيهات الرئيس السيسى بتطوير منظومة تأمين حوادث الطرق بداية حقيقية لإصلاح تغطيات التأمين الإجبارى وتمس حياة المواطن المصرى، وخاصة فيما يتعلق بالنظر فى قيمة التعويضات التى أصبحت لا تتناسب والوضع الاقتصادى الحالى بعد قرارات تعويم الجنيه وضرورة العمل على مضاعفتها.

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توجيهات التطوير يجب أن تكون بمثابة عرف دائم لشركات التأمين وجميع العاملين فى القطاع لتقديم أفضل ما لديهم من خدمات لصالح المواطن، وضرورة العمل على نشر الوعى التأمينيى لزيادة معدلات النشاط وزيادة عدد العملاء من مختلف الشرائح.

يذكر أن الرئيس السيسى وجه بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظومة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه، بما يساهم فى توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التى يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد التأمين: إعداد دراسة لتطوير "تأمين حوادث الطرق" ورفع التعويض لـ30 ألف جنيه

اتحاد التأمين: انطلاق بنك المعلومات لخدمة القطاع بالتعاون مع الرقابة المالية

تأمين

الرئيس السيسى

هيئة الرقابة المالية

اقتصاد

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة