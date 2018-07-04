النيجر تعلن سقوط 6 قتلى فى هجوم بوكو حرام على مركز عسكرى

نيامى (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع فى النيجر الثلاثاء، أن الهجوم الذى شنته جماعة بوكو حرام ليل السبت-الأحد، على مركز عسكرى فى جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 3 آخرين، متراجعة بذلك عن حصيلة أولى أعلنتها قبل يومين وأفادت بمقتل 10 جنود وفقدان 4 آخرين.

وقالت الوزارة فى بيان أذاعته الإذاعة الحكومية إنه "ليل السبت الأحد هاجمت جماعة بوكو حرام الإرهابية مركز بْلا بْرين العسكرى وقد سقط فى صفوفنا 6 قتلى و 3 جرحى".

وكان متحدث باسم الوزارة اعلن لوكالة فرانس برس الأحد، أن الهجوم أسفر فى حصيلة أولية عن مقتل 10 جنود وفقدان 4 آخرين إضافة إلى إصابة 3 عسكريين بجروح.

ولكن البيان الذى أصدرته الوزارة الثلاثاء، لم يشر إلى أى جندى مفقود ولا برر سبب تراجع الحصيلة.

وتقع قرية بلا برين فى منطقة ديفا قرب حوض بحيرة تشاد، وهى منطقة مستنقعات يصعب الوصول إليها ويختبئ بها مقاتلون من بوكو حرام.

ويعود آخر هجوم نسب إلى جماعة بوكو حرام النيجرية إلى مطلع يونيو حين فجّر 3 انتحاريين أحزمتهم الناسفة فى مدينة ديفا فى جنوب شرق النيجر مما أدّى الى مقتل 6 أشخاص.

وتشهد مدينة ديفا منذ فبراير 2015 عدة هجمات لبوكو حرام التى تتخذ من شمال شرق نيجيريا معقلا لها.

ونهاية أبريل أعلنت نيامى إطلاق عملية عسكرية إقليمية فى حوض بحيرة تشاد لطرد "فلول" بوكو حرام من المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع النيجرى، كالا موتارى أن هذه العملية من شأنها أن تسمح "بارساء منظوماتنا الأمنية" وتحفيز عودة آلاف الأشخاص ممن فروا منذ 2015 من منطقة بحيرة تشاد، معتبرا أنّ بوكو حرام وإن "ضعُفت كليا" لا تزال تشكل "تهديدا فعليا".

وبالإضافة إلى هجمات بوكو حرام فى جنوب شرق النيجر يشهد شمال البلاد وغربها تجددا لهجمات جماعات إسلامية فى منطقة الساحل.