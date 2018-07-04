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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 م
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النيابة تستدعى أسرة الطفل المخطوف من أمام منزل رئيس الوزراء السابق بالشروق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:59 م
النيابة تستدعى أسرة الطفل المخطوف من أمام منزل رئيس الوزراء السابق بالشروق الطفل المخطوف
كتب أحمد حسنى
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استدعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أسرة الطفل المختطف من أمام منزل رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل بمدينة الشروق أمس الثلاثاء، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
 
كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بواقعة خطف طفل بمدينة الشروق أمس الثلاثاء، كما انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث لمعاينة الواقعة.
 
كما أمرت النيابة برفع الأدلة الجنائية بموقع الحادث، وسرعة تقديم تحريات المباحث عن الطفل وأسرته، وبيان ما إذا كان هناك عداء بينه وبين أخرين كدافع للانتقام، أو مجرد خطف لدفع فدية.
 
تعود الواقعة لخطف طفل من سيارة ملاكى كانت فى طريقها لتوصيله لمنزله بعد انتهائه يومه "بالحضانة" الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجأ صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور أمام منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.
 
وقال حسين سلامة، أحد شهود العيان، إن طفلا تم اختطافه بمدينة الشروق من أمام منزل شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق،  بواسطة سيارة " كحلى" اللون كانت تستقل 4 أشخاص، مطالبًا باللجوء إلى وزارة الدخلية لعودة الطفل إلى أهله.

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