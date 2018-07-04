"النقل" تطلب نقل موقف أقاليم المرج لقليوب بعد غلق محطة المترو لتقليل التكدس

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن الوزارة ستخاطب محافظة القليوبية لنقل موقف الأقاليم الموجود بالمرج إلى قليوب بعد غلق محطة مترو المرج الجديدة، لاستكمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن موقف أقاليم المرج يحدث زحاما كبيرا من المواطنين مستقلي المترو المتجهين إليه، وأن أى عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين من المرج القديمة حتى المرج الجديدة بعدما أصبحت المرج القديمة محطة نهائية للخط الأول لن يستوعب الركاب القادمين من المترو.

وأوضح المصدر أن الشارع الذى تسير فيه الأتوبيسات بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة ضيق ولا يسمح بتشغيل عدد كبير من الأتوبيسات، متابعًا: "عندما يكون الموقف فى قليوب سيتجه الركاب لاستقلال المترو من محطة شبرا الخيمة وليس المرج وبالتالى سيخف الزحام الحادث حاليًا بالمرج.