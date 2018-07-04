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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:23 م
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المعارض الباكستانى عمران خان يحقق تقدما فى استطلاعات ما قبل الانتخابات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:45 م
المعارض الباكستانى عمران خان يحقق تقدما فى استطلاعات ما قبل الانتخابات عمران خان
رويترز
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يحقق حزب حركة الإنصاف الباكستانى المعارض، الذى يقوده نجم الكريكيت السابق عمران خان تقدما قبل الانتخابات العامة المقررة في 25 يوليو، إذ أظهر استطلاع للرأى تفوقه على الحزب الحاكم المنتهية ولايته بينما أظهر استطلاع آخر تخلفه عنه بفارق ضئيل.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة (بالس كونسالتنت) أن 30% من المشاركين من أنحاء باكستان يؤيدون حزب حركة الإنصاف بينما حصل منافسه الرئيسى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الحاكم على 27% من الأصوات وحزب الشعب الباكستانى على 17% من الأصوات.

وأظهر استطلاع آخر، أجرته مؤسسة (جالوب باكستان)، بأنحاء البلاد أيضا، تقدم الحزب الحاكم بنسبة 26% من الأصوات ويليه حزب حركة الإنصاف بنسبة 25% ثم حزب الشعب بنسبة 16%.

ويبين الاستطلاعان زيادة الميل تجاه حزب حركة الإنصاف المعارض مقارنة باستطلاعات أجريت عام 2017 وتراوح الفارق فيها بينه وبين الحزب الحاكم بين ثمانى وتسع نقاط مئوية.

 

 


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