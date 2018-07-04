"المصرى للتعاون الدولى" يلتقى وفد شركة أسيكو البولندية لبحث التعاون المشترك

كتب عبد الحليم سالم

عقد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، اجتماعا بأعضاء شركة ASSECO البولندية، فى مصر بعد دعوتهم رسميا لزيارة البلاد وذلك خلال رحلة المجلس فى أبريل 2018 إلى بولندا، حيث بات الاهتمام المتبادل لتوسيع خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وقال بيان عن المجلس اليوم إنه تم عقد مائدة مستديرة معASSECO ، حيث رحب المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالضيوف، وهم Dariusz Brzeski - عضو مجلس الإشراف فى Asseco Poland SA، وPawel Hansdorfer -Senior مدير في Asseco Data Systems SA ، و Cezary Miksa - المشرف على الشرق الأوسط وأفريقيا في Asseco Poland SA الذى وصل لرحلة قصيرة لمقابلة بعض الشركاء المحتملين والاستراتيجيين الذين يمكنهم تعزيز وجودهم المحلى فى مصر.

واستعرض الوفد الزائر إمكانيات الشركة التى تعد متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ولديها وجود فى أكثر من 50 دولة، حوالى 25000 موظف.

وتحتل المركز السادس في مجال تكنولوجيا المعلومات في أوروبا فى قطاعات المالية: البنوك ، شركات التأمين ، شركات الوساطة ، التأجير. القطاع العام الرعاية الصحية ، والخدمات المنتظمة والهيئات الحكومية ، قطاع الصناعة؛ الاتصالات السلكية واللاسلكية ، قطاع الغاز ، قطاع الطاقة ، سلع استهلاكية ، التصنيع والخدمات التجارية.

من جانبه قدم Cezary Miksa حلول منتجات الشركة التي تم تكييفها مع عملاء مختلفين في بلدان مختلفة ؛ حلول مخصصة و مصممة لاحتياجات العملاء الفردية. حلول شاملة تم تصميمها وتطويرها للعملاء الكبار والمتوسطين. حزم البرامج القياسية التي تغطي الحلول القياسية للعملاء متوسطة الحجم. وأخيرًا حلول السحابة ؛ وهو متاح للعملاء عبر الإنترنت.

وأشار سيزاري ميكسا إلى المزايا التنافسية للشركة التى تركز على احتياجات عملائها، وأوضح كذلك لماذا ASSECO هى الشريك المناسب لكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم. من العمل على البرمجيات الاحتكارية ، وتطوير ، وتنفيذ وصيانة حلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للتعاون مع أبرز مزودى الحلول التقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما دارت نقاشات حول كيفية تفعيل التعاون المشترك بين مصر وبولندا.