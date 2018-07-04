المستشارة أمانى الرفاعى تترأس وفد النيابة الإدارية فى مؤتمر "التميز الإدارى"

كتب عبد الله محمود

ترأست المستشارة أمانى الرفاعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفداً رفيع المستوى من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك لحضور مؤتمر "التميز الإدارى" المنعقد بقاعة المنارة للمؤتمرات، والذى نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال يومى 3 ، 4 من الشهر الجارى.

وأكدت "الرفاعى" على أهمية مثل تلك المؤتمرات والمحافل التى تساهم وبشكل فعال فى تطوير الرؤى الاستراتيجية للتطوير الإدارى الشامل على مستوى أداء الأجهزة التابعة للدولة والوصول لأفضل السبل لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير الجودة وفى أقصر وقت وبأقل كلفة اقتصادية، وبما ينعكس وبجلاء على آليات مجابهة الفساد الإدارى وسبل مكافحته.

وأضافت أن هيئة النيابة الإدارية، وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالى والإدارى، وذلك تحقيقاً لرسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة ، كانت سباقة بعمل تطوير شامل على آليات العمل بها إذ بادرت بالعمل على تطوير منظومة العمل سواء فيما يتعلق بآليات التدريب و التكوين من ناحية أو التطوير الشامل في آلية تلقي شكاوى المواطنين، وذلك باستحداث الوسائل الإلكترونية الحديثة سواء عن طريق الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو الموقع الرسمي للنيابة الإدارية والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، والتى ساهمت بشكل جذري في تسهيل وصول الشاكين والمبلغين للنيابة وولوجهم للنظام القضائي كأحد المعايير الدولية للعدالة الناجزة ، فضلاً عن عمل قاعدة بيانات لكافة القضايا والشكاوى التي باشرتها النيابة الإدارية، والربط بين كافة الأفرع والنيابات عبر شبكة داخلية للتراسل الإلكتروني مع إجراء دراسات إحصائية ربع ونصف سنوية وسنوية تتناول أنماط الجرائم ونسبها ومدى نجاح أو فشل آليات مجابهتها واقتراح الحلول سواء على المستوى التشريعي أو الإدارية.

كما وجهت، الشكر لكل من ساهم فى إعداد المؤتمر وعلى رأسهم الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.