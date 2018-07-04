"الكيماوية" تعرض على البترول حصص عينية فى شركتى الدلتا والنصر للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر مسؤل بقطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عرضت على وزارة البترول الحصول على حصص عينية من بعض الشركات أو الحصول على حصص إنتاجية منها مقابل مديونية الغاز .

وأضاف المصدر ل" اليوم السابع" إنه تم سداد مقدم مديونية الغاز نسبة 10% من المديونية ، وجارى التفاوض على حصول القابضة للغازات ،إما على حصص قد تصل الى 25% من قيمة الشركات ، أو أقل وفق حجم المديونية وتقييم الشركة نفسها، أو الحصول على حصة إنتاجية ثابتة لتسويقها ،أو تصديرها نظير الحصول على بقية المستحقات البالغة نحو 3.2 مليار جنيه على شركة الدلتا للأسمدة، ونحو 437 مليون جنيه على شركة النصر للاسمدة بالسويس والتى بالفعل تمت عملية الجدولة .

وكانت القابضة عرضت أيضا مجموعة أراضى لسداد مديونيات البترول، ويعد دخول قطاع البترول كشريك فى الشركات مكسبا كبيرا لها .