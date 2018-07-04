القوى العاملة: مصرى يحصل على 190 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أ.م .م" المتأخرة ، البالغة 40 ألفا و861 ريالات سعوديا، أى ما يوازى 190 ألف جنيه مصرى.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.م .م" الذى يعمل لدى شركة للتجارة بمكة الذي يتضرر من عدم صرف مستحقاته، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بمحاولة الحل الودى ولكن رفض صاحب العمل، وقد تقدم المواطن المصرى بطلب للهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودى لحفظ حقه.

وقد حضر الملحق العمالى ياسر غازى بالحضور مع المواطن بالهيئة وتقديم الدعم والمساندة عدة مرات على مدار أكثر من شهرين حتى صدر القرار بأحقية المواطن، ونظرا لطول مدة التقاضى مما أدى لانتهاء إقامة المواطن، ومن ثم عدم القدرة على صرف المستحقات فتم توجيهه بتوكيل أحد معارفه لاستلام الشيك وصرفة نيابة عنه، بقيمة 40 ألفا و861 ريالات سعوديا، أى ما يوازى 190 ألف جنيه مصرى.