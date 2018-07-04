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القبض على 38 هاربا من تنفيذ 48 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:02 م
القبض على 38 هاربا من تنفيذ 48 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى، القبض على 38 هاربا من تنفيذ 48 حكمًا قضائيا أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 38 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي وحيازة سلاح دون رخصة وتعاطي مخدرات وتبديد. 
 
 
 
 
 

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محمود توفيق

شرطة المطار

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