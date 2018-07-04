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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 م
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القبض على عاطلين لسرقة حقيبة ربة منزل بالهرم

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:02 م
القبض على عاطلين لسرقة حقيبة ربة منزل بالهرم حجز - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من ربة منزل، بعد تهديدها بسلاح أبيض فى الهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. 

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بأن مجهولين استوليا منها على حقيبة تحتوي على مبلغ 2000 جنيه وهاتف محمول بعد تهديدها بسلاح أبيض. 


وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 
 
 
 

 


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