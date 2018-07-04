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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:02 م
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القبض على المتهمين بقتل مزارع بسبب خصومة ثأرية بالبدرشين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:49 م
القبض على المتهمين بقتل مزارع بسبب خصومة ثأرية بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بقتل مزارع بالبدرشين، بسبب خصومة ثأرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

كان مركز شرطة البدرشين تلقى بلاغا يفيد مقتل مزارع نتيجة إطلاق النار عليه وبإجراء التحريات، تبين أن موظف واثنين من عائلته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه. 


وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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