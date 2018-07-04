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الفريق مهاب مميش: عبور 58 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:25 م
الفريق مهاب مميش: عبور 58 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن قناة السويس _أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم، الأربعاء، عبور 58 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانيةCMA CGM MARCA PALO، بحمولة 179 ألف طن، قادمة من إسبانيا، ومتجهة إلى ماليزيا.

 

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب " القناة الجديدة "، بحمولة 2 مليون 700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MURCIA MAERSK، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ميناء كولومبو بسيريلانكا.


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