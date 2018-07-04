الفريق محمد فريد يتفقد الاستعداد القتالى لإحدى وحدات القوات الخاصة

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الإنشطة التدريبية التى نفذتها عناصر من القوات الخاصة فجر اليوم، فى إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة.

وتمثلت أبرز الأنشطة التى تفقدها رئيس أركان حرب القوات المسلحة في إجراءات الإعداد البدنى للفرد المقاتل والتغلب على الموانع الطبيعية والصناعية والتسلق والنزول السريع مع الإشتباك بالذخيرة الحية وتنفيذ الرمايات غير النمطية من الثبات والحركة، بالإضافة إلى حرص الفريق محمد فريد على مشاركة عناصر الوحدات الخاصة في تنفيذ طابور السير، بجانب تفقده معرضا يضم عدد من الأسلحة والمعدات المتطورة التي تستخدمها عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستوى المتميز لرجال الوحدات الخاصة وأوصاهم ببذل المزيد من الجهد والتدريب لتظل القوات المسلحة درعاً حامياً لهذا الوطن .

كما أشار الفريق محمد فريد إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أساليب التدريب وزيادة معدلات الكفاءة القتالية والفنية فى مسار موازى مع توفير كافة الإمكانات للإهتمام بالفرد المقاتل معنوياً وإداريا، مؤكدا أن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد وتدريب شاق هو مهمة مقدسة لينعم كل مواطن علي ارض مصر بالإمن والإمان والاستقرار .حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.