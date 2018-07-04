video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يطلق عملية عسكرية واسعة ضد خلايا تنظيم داعش وسط البلاد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:25 ص
العراق يطلق عملية عسكرية واسعة ضد خلايا تنظيم داعش وسط البلاد الجيش العراقى -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

بدأت القوات العراقية بالتنسيق مع البشمركة الكردية، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة للقضاء على خلايا لتنظيم داعش فى وسط البلاد بين طريق ديالى كركوك والحدود الإيرانية، بحسب بيان رسمى.

وأعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقى العميد يحيى رسول في بيان انطلاق عملية "ثأر الشهداء بإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبى وشرطة ديالى وصلاح الدين وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولى".

وأشار رسول إلى أن العملية تهدف الى "تطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى- كركوك".

وتأتي هذه العملية ردا على إعدام تنظيم داعش لرهائن كانوا في قبضته، وعثرت القوات الأمنية على جثثهم الأسبوع الماضى على طريق بغداد كركوك.

ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين متطرفين ما زالوا كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابىء داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.

وتشهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى شمالا تدهورا أمنيا، حيث لا يزال الجهاديون قادرين على نصب حواجز وخطف عابرين.

ويحذر خبراء من وجود خلايا تختبئ في مناطق صحراوية، خصوصا عند الحدود مع سوريا، أو في جبال حمرين وصحراء العظيم، حيث يصعب على القوات العراقية فرض سيطرتها، ما يثير مخاوف من عودة الجهاديين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل نجل البغدادى ينذر بقرب هلاك والده.. داعش ينشر صورة "حذيفة البدرى" مرتديا الزى الأفغانى ويعلنه بقوائم الشهداء.. العراق يكشف تواجد زعيم التنظيم بحدود سوريا.. وواشنطن ترصد 25 مليون دولار مكافأة للعثور عليه

العراق: بدء عملية العد والفرز اليدوى للانتخابات النيابية فى كركوك

العراق يدعو دول العالم إلى تسلم أطفال المتطرفين الأجانب

بدء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية لمناقشة تقرير العراق

اخبار عربيه

العراق

داعش

بغداد

ارهاب




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة