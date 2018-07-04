العراق تدعو صريبا للاستثمار فى مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية

أ ش أ

دعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى اليوم الأربعاء الشركات الصربية إلى الاستثمار فى مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية .

وقالت وزارة الخارجية العراقية فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم - إن " الجعفرى تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا الجديد لدى بغداد أورو بالوف، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبى طموح الشعبين".

ودعا الجعفرى الشركات الصربية إلى الاستثمار فى العراق، ولا سيما مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية، مبديا استعداد وزارة الخارجية لتقديم كافة الخدمات للبعثة الدبلوماسية لتطوير العمل المشترك بين البلدين .

من جانبه، أكد بالوف "تطلع حكومته لتطوير العلاقات مع العراق فى جميع المجالات"، موجها الدعوة للجعفرى لزيارة بلجراد فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.