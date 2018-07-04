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الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:46 ص
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الصين تطبق رسوما على سلع أمريكية بـ34 مليار دولار اعتبار من الجمعة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:45 ص
الصين تطبق رسوما على سلع أمريكية بـ34 مليار دولار اعتبار من الجمعة الرئيس الصينى
رويترز
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قال مصدر مطلع لرويترز إن رسوما صينية على سلع أمريكية قيمتها 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل السادس من يوليو بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار فى السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد فى اليوم ذاته.

لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطى الأسبقية لبكين فى التطبيق الفعلى للرسوم.

وأبلغ المصدر رويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعنى أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ فى السادس من يوليو".

وأضاف "توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل".


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