الصين تؤكد موقفها الثابت لرفض محاولات استقلال تايوان

بكين (أ ش أ)

أكد كبير المستشارين السياسيين فى الصين "وانج يانج" موقف بلاده الثابت حيال الوضع فى تايوان، مشددا على أن بلاده لن تتردد فى ردع أى محاولة لـ "استقلال تايوان".

جاء ذلك خلال لقاء عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى "وانج يانج" (كبير المستشارين السياسيين)، مع وفد من ممثلى الرأى العام فى تايوان بقيادة "ياو إينج- تشي" فى بكين.

وقال وانج إن المستشارين السياسيين فى البر الرئيسى ( المنطقة الجيوسياسية تحت حكم جمهورية الصين الشعبية) وممثلى الرأى العام فى تايوان قاموا بدور إيجابى فى تعزيز التفاهم ودفع التعاون والتبادلات لسنوات كثيرة، مشيرا إلى أن السياسات والتوجيهات الرئيسية للبر الرئيسى تجاه تايوان واضحة ومتماسكة ومستقرة، وإن الصين لن تغير سياستها ومفاهيمها بشأن تعزيز التنمية السلمية للعلاقات ودعم التبادلات والتعاون عبر المضيق - فى إشارة إلى مضيق تايوان. وأعرب وانج عن أمله فى مواصلة تعميق التبادلات بين المستشارين السياسيين وممثلى الرأى العام فى تايوان.