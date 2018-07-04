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الصحة فى غزة: 135 شهيدا و أكثر من 15000 مصاب منذ بدء مسيرة العودة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:34 م
الصحة فى غزة: 135 شهيدا و أكثر من 15000 مصاب منذ بدء مسيرة العودة مسيرة العودة ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 135 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، وإصابة 15501 بجروح مختلفة واختناق بالغاز (منهم 7270 شخصا تم علاجهم ميدانيا فى النقاط الطبية و8221 تم علاجهم فى المستشفيات)، وذلك منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى فى 30 مارس الماضي.

وأشارت وزارة الصحة - فى بيان - إلى استشهاد 17 طفلا دون سن الـ18عاما، وأنثيين، لافتة إلى أن الإصابات شملت 2525 طفلا من بينهم 1158 طفلة، حيث بلغت درجة الخطورة فى مجمل الإصابات 375 خطيرة و3819 متوسطة و4027 طفيفة.

وأضافت أن من بين الإصابات التى وصلت للمستشفيات 4024 رصاص حى، و428 معدنى مغلف بالمطاط، و1497 اختناق شديد بالغاز، و2273 إصابة أخرى، وجاء مكان الإصابة فى الجسم كالتالى: 588 بالرأس والرقبة، و340 بالصدر والظهر، و370 بالبطن والحوض، و1011 أطراف علوية، و4161 أطراف سفلية، و1606 أخرى، منوهة بأن حالات البتر بلغت 55 حالة من بينها 48 أطراف سفلية و1 أطراف علوية و6 فى أصابع اليد.

وتابعت الصحة أن الاستهداف المباشر للطواقم الطبية أدى إلى سقوط شهيدين (مسعف ومسعفة)، وإصابة 318 بين المسعفين بالرصاص الحى واختناق بالغاز، إضافة إلى تضرر 45 سيارة إسعاف بشكل جزئى.

 


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