السيسى يوجه مدبولى بتنفيذ المشروعات وتطوير القاهرة التاريخية والعشوائيات

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل الدءوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال فى ضوء ما تساهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.

وعقد الرئيس عبد السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهاً في هذا الإطار بأن تستوحي تصميمات التطوير الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد كذلك على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة الجارى إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وبحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيراً سيادته إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل فى إطار شامل من التنمية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من المدن الجديدة، لاسيما مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن معدلات التنفيذ تسير وفقاً للمواعيد المقررة. واستعرض كذلك الموقف التنفيذي لتطوير منطقة غرب بور سعيد، واستغلال الأراضي الفضاء المحيطة بها بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إقامة منطقة متكاملة تضم أحياءً للإسكان المتوسط والاجتماعي وللصيادين والعمال.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات جهود تطوير القاهرة التاريخية، ومنها منطقة سور مجرى العيون، موضحاً تواصل جهود إزالة المدابغ بتلك المنطقة، ونقلها بالكامل لمنطقة الروبيكي المجهزة بأحدث التقنيات، وذلك في إطار تحديث وتطوير صناعة دباغة الجلود للنهوض بتلك الصناعة القومية الهامة، واستعداداً لتطوير منطقة مجرى العيون، وإعادة قيمتها التاريخية القديمة، وتحويلها إلى مزار أثرى وتاريخى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور مصطفى مدبولي عرض خلال الاجتماع تطورات مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى قرى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على تغطية جميع قرى مصر التي يصل عددها إلى 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة، ولافتاً في هذا الإطار إلى محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر، والتي تعد ثاني أكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم، وتمتد على مساحة 78 فدان في الجبل الأصفر، وتخدم نصف سكان القاهرة تقريباً، بطاقة معالجة 500 ألف م3/يوم.