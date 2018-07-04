السكة الحديد: نخطط لشراء 800 عربة بضائع جديدة للوصول بالمنقول لـ25 مليون طن

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تخطط لشراء 800 عربة بضائع جديدة لتدعيم أسطول قطارات البضائع، حتى تتمكن من زيادة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد ليصل إلى 25 مليون طن بحلول عام 2022.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قررت شراء 300 عربة من هذه العربات بشكل عاجل، على أن يتم شراء باقى العربات لاحقًا، لافتًا إلى أنه تم التعاقد نهاية الشهر الماضى مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وتوريد 140 عربة بتكلفة تتعدى 500 مليون جنيه، على أن يتم تسليمها للهيئة خلال 16 شهرًا.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إن يجرى حاليًا التفاوض مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وتوريد 160 عربة أخرى لقطاع البضائع، وأن الهيئة فى مراحل التفاوض النهائية بما سيساعد على زيادة قدرات قطاع البضائع.