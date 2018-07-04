"السكة الحديد" ترفع تقريرا لوزير النقل بنتائج عروض تصنيع 1300 عربة جديدة

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أنه بصدد رفع تقرير إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة لفحص وتقييم العروض المتقدمة لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة لصالح الهيئة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية من فحص وتقييم كافة العروض المتقدمة فنيًا وماليًا، واستقرت على العرض الأفضل والفائز بهذه المناقصة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم للعروض المتقدمة بمنتهى الشافية بمشاركة ممثلين للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أعمال التقييم من خلال اللجنة الفنية التى شكلها وزير النقل، مستطردًا: "الإطالة فى أعمال التقييم والفحص كانت من أجل تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة فى الفحص والوصول للعرض الأفضل لصالح الهيئة.

وقال مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، إن وزير النقل سيراجع أعمال تقييم اللجنة الفنية وما انتهت إليه أعمال فحصها للعروض من أجل اعتماد النتيجة بعد الاجتماع مع ممثلى العرض الأعلى فى التقييم من قبل اللجنة الفنية التى تشكلت لتقييم العروض المتقدمة لتصنيع وتوريد هذه العربات، متابعة: "الوزير يعتزم محاولة تخفيض قيمة هذه العربات ومحاولة الضغط على الشركة الأعلى فى التقييم للنزول بتكلفة تصنيع كل عربة قبل اعتماده فوزها رسميا".

وأضاف المصدر، أن وزير النقل عقب اجتماعه مع ممثلى الشركة الأعلى فى التقييم لتصنيع العربات الـ1300 سيرفع تقريرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل اعتماد فوزها رسميًا بما انتهت إليه أعمال التقييم والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لشراء هذه العربات"، لافتة إلى أنه فى حالة موافقة الرئيس على ما انتهت إليه وزارة النقل من إجراءات لشراء هذه العربات الجديدة سيجتمع الرئيس مع وزير النقل بحضور ممثلى الشركة ذات التقييم الأعلى قبل اعتماد وإعلان فوزها رسميًا.

وأوضح المصدر، أن القرار النهائى للقبول بما انتهت إليه أعمال اللجنة الفنية المشكلة تقييم وفحص العروض التى تقدمت وعدد 7 عروض قدمتها تحالفات دولة أو إلغاء المناقصة التى طرحتها هيئة السكة الحديد ورفض نتيجتها سيتوقف على نتيجة التقرير الذى سيرفعها وزير النقل إلى الرئيس، متابعًا: "قيمة هذه العربات تقترب من الـ20 مليار جنيه، لذلك لابد من حصول على موافقة القيادة السياسية عليها قبل إعلان النتيجة".

ولفت المصدر، إلى أن العربات الـ1300 التى ترغب هيئة السكة الحديد فى شرائها من خلال المناقصة التى طرحتها نهاية 2017 تشمل 800 عربة مميزة، 200 عربة مميزة مكيفة، بحيث تكون بمواصفات العربات المميزة من حيث الشكل والتصميم لكنها مكيفة، بجانب 300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية، وأنه سيتم تجميع وتصنيع 30% من هذه العربات على الأقل داخل مصانع الهيئة العربية للتنصنيع، وأن هناك محاولات للوصول بهذه النسبة إلى 40%، كما سيتم توريدها بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ التعاقد، وسيتم تمويل تكلفتها من خلال قرض حكومى ميسر ستقدمه الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد هذه العربات.