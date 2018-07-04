الزراعة: لا اختناقات فى صرف الأسمدة.. ولجان للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد اختناقات فى المقررات السمادية الصيفية وجارى الصرف لجميع الزراعات الصيفية، بالإضافة إلى أن هناك لجان متابعة حاليا على جميع الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للأسمدة، وعدم التلاعب بالأسعار المدعومة.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديريات الزراعة بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى حالة أى رصد إلى أى مكان يحتاج أسمدة يتم التوجه بالشحن فورا، موضحا أنه منذ بدا موسم زراعات الموسم الصيفى لا توجد أزمات فى المقررات السمادية.

وأوضح عباس الشناوى، أن هناك اجتماعات دورية أسبوعية مع شركات إنتاج الأسمدة لمتابعة حركة تدفقات الأسمدة من الشركات إلى الجمعيات نقاط التوزيع، ووضع حلول فورية فى حالة وجود أى معوقات، بالإضافة إلى استمرار صرف الأسمدة بلجان معاينة على الطبيعة لمنع يزرع الأرض فعليا وليس لمجرد امتلاك حيازات.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اعلنت عن زيادة فى سعر طن الأسمدة الأزوتية بواقع 90 جنيها للطن على أن يكون سعر طن اليوريا إلى 3290 جنيه للطن وبالنسبة للنترات 3190 جنيهًا للطن أى بزيادة فى سعر الشيكارة الحالية 4.5 جنيه، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة البترول ووزارة وقطاع الأعمال.