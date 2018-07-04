الرقابة المالية توقف شركتى العروبة وتريبل أيه للسمسرة عن مزاولة النشاط 30 يوما

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول لجنة التظلمات، التظلمين المقدمين من شركتى تريبل أيه لتداول الأوراق المالية، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، شكلا ورفضهم موضوعا، لذلك سيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم 04/07/2018 حتى يوم 02/08/2018.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم (495)، (707) لسنة 2018 بوقف شركتى تريبل أية لتداول الأوراق المالية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، وتظلمت الشركتين ضد القرار.