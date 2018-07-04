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الرقابة المالية: استبعاد محمد عبدالسلام من انتخابات مجلس إدارة "مصر للمقاصة"

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:49 م
الرقابة المالية: استبعاد محمد عبدالسلام من انتخابات مجلس إدارة "مصر للمقاصة" محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة
كتب هانى الحوتى
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أعلن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرار الهيئة باستبعاد محمد سليمان عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، مع تكليف مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة فى موعد أقصاه 30 يوليو الجارى.
 
جاء ذلك بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمها أول أمس، فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام محمد سليمان عبد السلام برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018.
 
 
وكانت انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قد عقدت أول أمس، وتم اختيار مجلس إدارة جديد يضم كلا من طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، وياسر زعزع وعمرو الجناينى وعمرو مصطفى على كممثلين عن أمناء الحفظ، وأحمد سعد وعمرو محمد بهاء من ذوى الخبرة، مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عونى عبد العزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر عن مقاعد السمسرة، فيما تم تأجيل اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار من هيئة الرقابة المالية.
 
وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو الجارى، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.
 
وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.

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