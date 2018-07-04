الرئاسة البولندية تعلن تقاعد كبير قضاة المحكمة العليا فى البلاد

وارسو (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر قضاة المحكمة العليا فى البلاد ستتقاعد من العمل غداً، تماشياً مع سياسات الإصلاح التى تقوم بها الحكومة اليمينية.

وذكرت شبكة "فرانس 24" باللغة الإنجليزية أن كبير القضاة "مالجورزاتا جيرسدورف" لم تعلق على هذا القرار بعد لقائها مع الرئيس البولندى أندجى دودا، موضحة أن المتحدث باسمها قال إنها اعتزمت العودة إلى المحكمة الأربعاء القادم.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيرسدورف، إنها اختارت بديلاً مؤقتاً لها فى غيابها، مشيراً إلى أن "خطط كبير القضاة لم تتغير بعد، إنها تعتزم العودة للعمل غداً".

وأفادت الشبكة أنه من المتوقع أن يتظاهر محتجون على هذا القرار أمام المحكمة العليا فى وارسو غداً الأربعاء.

يُشار إلى أن جيرسدورف كانت من بين القضاة الكبار الذين عارضوا سلسلة الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة البولندية مؤخراً بعد انتقادها من قِبل الاتحاد الأوروبى.