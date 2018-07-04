video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئاسة البولندية تعلن تقاعد كبير قضاة المحكمة العليا فى البلاد

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:00 ص
الرئاسة البولندية تعلن تقاعد كبير قضاة المحكمة العليا فى البلاد الرئيس البولندى
وارسو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الرئاسة البولندية، اليوم الثلاثاء، أن أكبر قضاة المحكمة العليا فى البلاد ستتقاعد من العمل غداً، تماشياً مع سياسات الإصلاح التى تقوم بها الحكومة اليمينية. 

وذكرت شبكة "فرانس 24" باللغة الإنجليزية أن كبير القضاة "مالجورزاتا جيرسدورف" لم تعلق على هذا القرار بعد لقائها مع الرئيس البولندى أندجى دودا، موضحة أن المتحدث باسمها قال إنها اعتزمت العودة إلى المحكمة الأربعاء القادم.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيرسدورف، إنها اختارت بديلاً مؤقتاً لها فى غيابها، مشيراً إلى أن "خطط كبير القضاة لم تتغير بعد، إنها تعتزم العودة للعمل غداً".

وأفادت الشبكة أنه من المتوقع أن يتظاهر محتجون على هذا القرار أمام المحكمة العليا فى وارسو غداً الأربعاء.

يُشار إلى أن جيرسدورف كانت من بين القضاة الكبار الذين عارضوا سلسلة الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة البولندية مؤخراً بعد انتقادها من قِبل الاتحاد الأوروبى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير بولندا: مصر بوابة إفريقيا وأسيا..واتفاقيات كبيرة بين مؤسسات البلدين - صور

بولندا تعتزم إلغاء أحكام السجن من قانون المحرقة

بولندا

اخبار بولندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة