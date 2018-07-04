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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
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الداخلية تغلق 20 صفحة بفيس بوك تحرض على الإرهاب وتسرب الامتحانات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:31 م
الداخلية تغلق 20 صفحة بفيس بوك تحرض على الإرهاب وتسرب الامتحانات فيس بوك-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط 20 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والغش أثناء الامتحانات، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين والغش أثناء الامتحانات.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على حساب لقيام القائم عليه بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وتم ضبط 12 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

 

وتم السيطرة على " 7 حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومجموعات على تطبيق "واتس آب" قامت بنشر مشاركات تتضمن اعتزام القائمين عليها نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وضبط القائمين على إدارتها .

 
 
 

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