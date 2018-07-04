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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:20 م
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الداخلية تحبط تهريب 6 أطنان حشيش فى ضربة أمنية قوية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:58 م
الداخلية تحبط تهريب 6 أطنان حشيش فى ضربة أمنية قوية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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فى ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش تزن قرابة 6 أطنان داخل ثلاث حاويات بميناء الدخيلة البحرى، فى إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم المخدرات والتصدى للعناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وتشديد الرقابة على منافذ التهريب .
 
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى إعتزام تشكيلاً عصابياً يتزعمه "خالد.ع.ا" تاجر منتجات جلدية ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بلبيس بمحافظة الشرقية ، وحالياً متواجد خارج البلاد – جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش داخل رسالة مشمولها جلود خام تحويها ثلاث حاويات إلى ميناء الدخيلة البحرى ، بقصد إدخالها البلاد لصالح إحدى الشركات والمملوكة لـ"هانى.ن.ع " ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية "هارب" ، وأعوانهما من عناصر التشكيل وهم "عيد.م.ع" موظف بإحدى الشركات ، ومقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية "هارب" ، و"انطوان.م.ع " يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية "هارب"، و"أحمد.م.ع"، شريك ومتضامن بإحدى الشركات ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية .
 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية بميناء الدخيلة البحرى تم ضبط المتهم الثالث حال تواجده بالدائرة الجمركية لإستكمال إجراءات إنهاء الكشف عن الحاويات وبرفقته "محمد.س.ر ، " مساعد مستخلص ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمارك بالإسكندرية ،وقد أسفر تفتيش الحاويات عن ضبط كمية من مخدر الحشيش (حوالى عدد 33000 ثلاثة وثلاثون ألف طربة من مخدر الحشيش قُدرت بحوالى 6 طن ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.
 
 
 
 
 
 

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