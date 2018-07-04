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الخارجية الأمريكية: واشنطن حققت تقدما كبيرا لتخفيف التوتر مع بيونج يانج

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:55 ص
الخارجية الأمريكية: واشنطن حققت تقدما كبيرا لتخفيف التوتر مع بيونج يانج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
واشنطن (أ ش أ)
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا لتخفيف التوتر مع كوريا الشمالية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية مايك بومبيو هى خير دليل على ذلك.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأربعاء، عن ناورت قولها "لو نظرنا إلى الوضع الذى كنا عليه قبل عام لوجدنا أننا حققنا تقدما ونعتقد أن هذا ما أكد عليه الرئيس دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن العالم كان يعيش فى حالة ارتباك وقلق بشأن ما يمكن أن يحدث بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .

وأضافت ناورت أن استعداد وزير الخارجية بومبيو للسفر إلى بيوينج يانج والاجتماع مع الكوريين الشماليين فى أقل من 3 أشهر دليل على التقدم الكبير الذى تم تحقيقه فى هذا الملف .

ومن المرتقب أن يصل وزير الخارجية الأمريكى إلى كوريا الشمالية بعد غد الجمعة فى ثالث زيارة له لهذا البلد خلال 3 أشهر.

 


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