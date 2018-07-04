"الحاصلات الزراعية: الاتحاد الأوروبى يلغى قرار فحص الفراولة المصرية

كتب – إسلام سعيد

قال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المفوضية الأوروبية أصدرت أمس 3 يوليو 2018 قرارها بإلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية والتى كانت مطبقه بنسبة 10%.

وجاء هذه القرار بعد إطمئنان الإتحاد الأوروبى على سلامة الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لضمان سلامة صادرات مصر من الفراولة الطازجة، فى ضوء القرار الوزارى المشترك لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى رقم 670 لسنة 2017 والخاص بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والذى قام المجلس بتنفيذه بالتعاون مع جمعية هيا والحجر الزراعى المصري.

وأوضح عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى بيان له، أن تطبيق القرار الوزارى المشترك رقم 670 لسنة 2017 على الفراولة الطازجة المصدرة ساهم فى وجود رقابة على العمليات الزراعية التى تتم على المنتج خلال مراحل الزراعة والتعبئة والتأكد من إتباع الممارسات الزراعية الجيدة والإستخدام الآمن للمبيدات لضمان إنتاج منتج تتوافر فيه إشترطات سلامة الغذاء مما ساهم فى الإنخفاض الكبير فى عدد حالات الرفض للفراولة الطازجة المصدرة لأوروبا من 15 حالة الموسم الماضى إلى حالة واحدة فقط هذا الموسم وهو ما عزز طلبنا لدى الإتحاد الأوروبى بإلغاء الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية، مضيفا: جهود المجلس ستستمر نحو تحسين منظـومة الإنتاج والتصدير الزراعى للإرتقاء بجودة وسلامة المنتجات المصدرة بما سيكون له من مردود إيجابى على حجم صادراتنا الزراعية والعائد المحقق منها.

يذكر أن صادرات مصر من الفراولة وصلت منذ بداية الموسم التصديرى الحالى 2017/2018 وحتى نهاية مايو من العام الجارى إلى ما يقرب من 28 ألف طن بقيمة حوالى 63 مليون دولار ، منهم ما يقرب من 11 ألف طن لدول الإتحاد الأوروبى بقيمة حوالى 35 مليون دولار.