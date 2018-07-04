الجريدة الرسمية تنشر قرار شيخ الأزهر والبابا تواضروس بتشكيل بيت العائلة المصرية

كتب ــ لؤى على

نشرت الجريدة الرسمية قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية.

ويرأس فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس مجلس الأمناء بالتناوب، فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء في عضويته، كل من: "الدكتور محمد حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار بالأزهر عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى، وغبطة البطريرك الأنبا إسحق إبراهيم، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ونيافة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا".

ويضم مجلس أمناء بيت العائلة المصرية: "المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كما يضم وزراء الاوقاف والثقافة والشباب والرياضة والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بصفتهم، الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية الأسبق وأستاذ القانون الدولي، المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر عضو مركز الحوار بالأزهر".

كما يضم التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية كل من: "الدكتور السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب، نيافة الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، الدكتور جرجس صالح، الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتورة سميرة لوقا، مديرة منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور مجدي عبد الملاك شنودة، المستشار القانوني لبيت العائلة المصرية، القس إرميا مكرم، كاهن كنيسة مارجرجس بالساحل، الدكتور رسمى عبد الملك، عميد معهد الدراسات القبطية سابقا، كما يضم التشكيل المنسق العام لبيت العائلة".

ونص القرار على أنه لرئاسة مجلس أمناء بيت العائلة دعوة من تراه من الشخصيات العامة لحضور الاجتماعات، على أن يجتمع المجلس مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، فيما يتولى المنسق العام ومنسق الفروع عرض تقارير العمل على مجلس الأمناء بصفة دورية .

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.