الجارديان: حماس استخدمت تطبيقا للمواعدة للتجسس على جنود جيش إسرائيل

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن حركة حماس استخدمت تطبيقا زائفا للمواعدة للتجسس على القوات، حسب مزاعم إسرائيلية، لافتة إلى أن حماس اتهمت بإنتاج تطبيقات زائفة للتواعد لإغواء الجنود الإسرائيليين بتحميل برامج تجسس على هواتفهم المحمولة.

وقال مسئول فى مخابرات الجيش الاسرائيلى، إن مئات من الجنود الإسرائيليين وصلتهم هذا العام رسائل عبر تطبيق واتساب لتحميل تطبيقين زائفين للتواعد باسم "وينكتشات" و"جلانسلاف".، بحسب تقرير لبى بى سى عربى.

وتقول المخابرات الاسرائيلية، إنه فور تحميل التطبيق، فأنه يسيطر على الهاتف بما فى ذلك القدرة على معرفة موقع صاحب الهاتف وقائمة معارفه، والاستماع إلى مكالماته والاتصال بكاميرا الجهاز.

وأضافت الصحيفة أن المخابرات الاسرائيلية، تقول إن الجنود تم الاتصال بهم عن طريق هويات نسائية مسروقة، وإن التطبيق كان موجودا على بلاي ستور التابع لجوجل ولكن تم إلغاؤه. وأوضحت أن مسئولا فى حماس رفض التعليق على الأمر.