video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:00 ص
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة تسير بشكل هادئ دون أى مشكلات وهناك متابعة دقيقة وبشكل يومى من قبل الوزارة وقيادات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات للمقدرين بعدم تصوير أو نشر أى أسئلة أو درجات طلاب من داخل الكنترولات مؤكدًا من يفعل ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية

ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة لن تستعجل مقدرى الدرجات على الانتهاء من أعمال التصحيح فى وقت معين ولكن لابد أن يحصلوا على وقتهم الكافى لخروج عملية التصحيح كما تريد الوزارة حفاظًا على مصلحة الطلاب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان لشغل وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم فى دمياط

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا باستعانة كل مدير من مديريات التربية والتعليم بثلاثة معاونين

فيديو.. محافظ الغربية يفتتح أعمال تجديد وتطوير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

تقدير الدرجات الثان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2018




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة