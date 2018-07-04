التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة تسير بشكل هادئ دون أى مشكلات وهناك متابعة دقيقة وبشكل يومى من قبل الوزارة وقيادات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات للمقدرين بعدم تصوير أو نشر أى أسئلة أو درجات طلاب من داخل الكنترولات مؤكدًا من يفعل ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية

ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الوزارة لن تستعجل مقدرى الدرجات على الانتهاء من أعمال التصحيح فى وقت معين ولكن لابد أن يحصلوا على وقتهم الكافى لخروج عملية التصحيح كما تريد الوزارة حفاظًا على مصلحة الطلاب.