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التعليم: اجتماعات أسبوعية مع أعضاء الهيئة التدريسية لتذليل العقبات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:35 ص
التعليم: اجتماعات أسبوعية مع أعضاء الهيئة التدريسية لتذليل العقبات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين
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فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمعلمين واستمرار العمل على رفع كفاءتهم وتطوير أدائهم باعتبارهم أحد أهم أسس العملية التعليمية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، صرح  الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى للوزارة، بأنه سيتم تلقى شكاوى ومقترحات المعلمين وأولياء الأمور تحت إشراف الدكتور محمد عمر  نائب الوزير لشئون المعلمين؛ للتيسير على المعلمين، والتعامل مع المشاكل بشكل فورى ومباشر.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين على أنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة الثالثة مساءً، بديوان عام الوزارة؛ للاجتماع مع المعلمين بشكل دورى، بالإضافة إلى تلقى شكاوى ومقترحات المعلمين وأولياء الأمور عبر الرابط التالى:

https://teachers-requests.moe.gov.eg/

 وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والدائم مع قيادات الوزارة؛ لتذليل العقبات التى تواجه السادة أعضاء الهيئة التدريسية.


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