التخطيط: مؤتمر التميز الحكومى سيكون حدثا سنويا تحت رعاية رئيس الجمهورية - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مؤتمر مصر للتميز الحكومى هو حدث هام سيكون مناسبة سنوية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى ظل المشاركة رفيعة المستوى من الأشقاء بالإمارات.

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر مصر للتميز الحكومى، أن المؤتمر منذ انعقاده أمس الثلاثاء استعرض وضع الخطط الاستراتيجية في الدول وتبنى اقتصاد المستقبل القائم على البيانات، وسرعة وأهمية التحول الرقمى ومستقبل الخطط للدول، بجانب استعراض منظومة التميز بدولة الإمارات خاصة تجربتها الرائدة فى التميز الحكومى.

وأشارت إلى أن المؤتمر استعرض محاور الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى للدولة التى تنفذها وزارة التخطيط المصرية، وخطة بناء الإنسان المصرى.



















































































