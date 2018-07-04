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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:49 م
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التحريات تكشف خلافات مالية مع والد الطفل المختطف بالشروق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:59 م
التحريات تكشف خلافات مالية مع والد الطفل المختطف بالشروق خطف طفل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أظهرت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى خطف طفل  بمدينة الشروق أمس الثلاثاء، وباستجواب أسرة الطفل؛ كشف أن هناك خلافات مالية  فى مجال عمل الأب التجارى.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتتبع لوحات السيارة التى أظهرتها كاميرات المراقبة بموقع الحادث بمدينة الشروق، وسرعة تقديم التحريات عن مالكيها وصلتهم بالواقعة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة،  أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بواقعة خطف طفل بمدينة الشروق أمس الثلاثاء، كما أنتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث لمعاينة الواقعة، كما أمرت النيابة برفع الأدلة الجنائية بموقع الحادث، وسرعة تقديم تحريات المباحث عن الطفل وأسرته، وبيان ما إذا كان هناك عداء بينه وبين أخرين كدافع للإنتقام، أو مجرد خطف لدفع فدية.

تعود الواقعة لخطف طفل من سيارة ملاكى كانت فى طريقها لتوصيله لمنزله بعد انتهائه يومه "بالحضانة" الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجىء صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور أمام منزل رئيس الوزراء السابق، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.

 

 

 


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