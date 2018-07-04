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التأديبية العليا تقضى بمجازاة وكيل السجل العينى بالشهر العقارى لتعديه على العملاء

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:00 ص
التأديبية العليا تقضى بمجازاة وكيل السجل العينى بالشهر العقارى لتعديه على العملاء محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 215 لسنة 59 قضائية بمجازاة وكيل الإدارة العامة لبحوث السجل العيني بالشهر العقاري "مدير عام"، بعد ثبوت توجيهه عبارات غير لائقة لأحد العملاء المترددين على جهة عمله.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جمال محمد على، وكيل الإدارة العامة لبحوث السجل العيني بالشهر العقاري "مدير عام" خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
 
تبين أن المتهم أساء حسن التعامل مع أحد العملاء المترددين على إدارة السجل العيني بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، وتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة له، بالإضافة إلى إهماله في المحافظة على الأوراق والمستندات التي قدمها إليه ما أدى إلى ضياعها.
 
وانتهت المحكمة إلى مجازاة جمال محمد على بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

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