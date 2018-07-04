البورصة: 2.7 مليون سهم إجمالى أوامر البيع المسجلة على سهم "ميراكو"

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو)، بلغت 2.7 مليون سهم.

وكانت البورصة، قد قررت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقى طلبات البيع على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو، من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى بما فيهم الدائنين المرتهنين خلال الفترة من 27 يونيو إلى 4 يوليو.

ويبلغ رأسمال شركة ميراكو 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.