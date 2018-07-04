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الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:00 ص
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البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 16 أغسطس

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:00 ص
البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 16 أغسطس طارق عامر
كتب - أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 16 أغسطس 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيت السعر خلال الاجتماع الماضى يوم 28 يونيو 2018.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

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أسعار الفائدة

البنك المركزى

طارق عامر




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