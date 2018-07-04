البرلمان الألمانى يناقش الميزانية بحضور ميركل - صور

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

ناقش البرلمان الألمانى، اليوم الأربعاء، الميزانية الجديدة وذلك بحضور المستشارة أنجيلا ميركل والتى تواجه تحديات كبيرة فى المرحلة الراهنة على خلفية الانقسام داخل تحالفها الحاكم.

كانت ميركل قد واجهت انقسامات كبيرة داخل ائتلافها الحاكم، بسبب خلافات كبيرة حول سياسات ميركل حول الهجرة والتى لاقت تحفظات كبيرة من قبل قطاع كبير من الدول الأوروبية.



ميركل ووزير داخليتها فى بداية الجلسة



اليس ويديل تتحدث عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أمام البرلمان وميركل تسجل ملاحظاتها



زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليكسندر جولاند



ميركل ووزيرة دفاعها فى حديث باسم مع وزير الداخلية الألمانى



زعيمة الحزب الديمقراطى الاجتماعى



ميركل فى كلمتها أمام البرلمان



ميركل بجوار وزير المالية ووزير الداخلية



الخلافات بين ميركل ووزير الداخلية طغت على المشهد الألمانى فى الآونة الأخيرة



وزير الداخلية الألمانى عارض سياسات ميركل حول الهجرة وهدد بالاستقالة من الحكومة



وزير الداخلية يبقى تحديا صعبا أمام ميركل رغم تراجعه عن الاستقالة



ميركل تواجه تحديات كبيرة



وزير داخلية ألمانيا وابتسامة ثقة



زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا يجلس بجوار أليس ويديل أحد أبرز عضوات الحزب



أليس ويديل خلال الجلسة