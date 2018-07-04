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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:42 م
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الإمارات تعلن موعد تشغيل أول مفاعلاتها للطاقة النووية السلمية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:07 م
الإمارات تعلن موعد تشغيل أول مفاعلاتها للطاقة النووية السلمية مفاعل نووى _ صورة أرشيفية
أبوظبى أ ش أ
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، موعد تشغيل أول مفاعلاتها النووية الأربعة نهاية عام 2019 ومطلع 2020.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالى مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى اكتمال الأعمال الإنشائية فى المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020، فيما تم إنجاز 93% من المحطة الثانية و83% من المحطة الثالثة و72% من المحطة الرابعة، بينما تصل نسبة الكوادر البشرية المواطنة فى المؤسسة إلى 60 %.

وأكدت المؤسسة أن العمليات الإنشائية تسير على نحو آمن وثابت فى المشروع الذى يقع فى منطقة الظفرة ويطل على الخليج العربى ويبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من مدينة الرويس، لافتة إلى أن محطات "براكة" للطاقة الأربع ستوفر 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء.

وكانت قد بدأت الأعمال الإنشائية فى المحطة الأولى بالمشروع فى يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.

ويعتبر مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية من المشاريع الضخمة فى مجال الطاقة النووية السلمية فى العالم وهو يشهد تطوير أربع محطات متطابقة فى آن واحد تضم كل منها مفاعلا من طراز "بى آر-1400" المتقدم، ما سيؤدى إلى تنويع مصادر الطاقة فى الإمارات ويوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية.

 


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