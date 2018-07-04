الإحصاء: ارتفاع السن عند الزواج الأول لكل من الذكور والإناث

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العدد رقم (96) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد أربعة دراسات تحليلية هى:

الملامح الديموجرافية والاقتصادية لسكان مصر2017، أنماط الزواج وتكوين الأسرة، تمكين المرأة بمجالى التعليـم والعمـل فى ظـل أهداف التنمية المستـدامة، وأخيراً دراسة ترصد حال الأمية فى مصر.

تهدف الدراسة الخاصة بالملامح الديموجرافيه والاقتصادية لسكان مصر2017، إلى التعرف على الملامح الديموجرافية لسكان مصر 2017 والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان فى مصر خلال الفترة (2017-2006)، وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج الهامة منها أن معدل النمو السكانى ارتفع من 2.08% خلال الفترة (1986 -1996) ليصل إلى 2.56% خلال الفترة (2006 -2017)، مع العلم أن معدل النمو ما بين (2016، 2017) %2.15 ، وأوضحت الدراسة أن الكثافة السكانية للمساحة المأهولة بلغت حوالى 1394نسمة/كيلو متر مربع، وأن أعلى كثافة سكانية بين المحافظات المختلفة فى القاهرة حيث بلغت 50259 نسمة/ كم2 فى القاهرة.

وكشفت الدراسة أيضاً ارتفاع السن عند الزواج الأول لكل من الذكور والإناث على السواء، والعمر المتوقع عند الميلاد للذكور ارتفع من 66.5 سنة عام 2006الى 70.8سنة عام 2017. كما ارتفع للإناث من 69.1 سنة إلى 73.6 سنة خلال نفس الفترة.

تهدف الدراسة الخاصة بأنماط الزواج وتكوين الأسرة، إلى دراسة تطور معدلات الزواج فى مصر , والتعرف على خصائص السكان وفقاً للحالة الزوجية وإلقاء الضوء على ظاهرة الزواج المبكر والعنوسة، وتوصلت الدراسة إلى أن معدل الزواج إنخفض من 11 فى الألف فى عام 2010 الى 10.3 فى الألف عام 2016، وأوضحت الدراسة أنه طبقا لبيانات تعداد 2017 بلغ عدد المتزوجات من الإناث فى الفئة العمرية (أقل من 18سنة) 104 ألف حالة بإجمالى الجمهورية منهم 16.5 ألف بالحضر بمقابل 87.5 ألف حالة بالريف ، وبالنسبة لظاهرة العنوسة، فقد أظهرت البيانات أن عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن بلغ 472 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن أعلى نسبة من الإناث (35 سنة فأكثر) اللاتى لم يسبق لهن الزواج للحاصلات على مؤهل جامعى فأعلى.

تهدف الدراسة الخاصة بتمكين المرأة بمجالى التعليم والعمل، إلى تسليط الضوء على تطور وضع المرأة بمجالى التعليم والعمل فى ظل أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة (2005 – 2017)، ومن أهم نتائج الدراسة إنخفاض نسبة الإناث الأميات من 37.2% عام 2006 الى 30.7% من تعداد عام 2017، وإن كان مازال حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث مرتفع، كما توصلت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى من 7.9% فى تعداد 2006 إلى 10.8% فى تعداد 2017.

أظهرت الدراسة، وفقاً لنتائج مسح القوة العاملة، انخفاض نسبة القوة العاملة من الإناث من إجمالى قوة العمل خلال الفترة (2005 – 2017) ، أوضحت الدراسة أيضاً ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام بين الإناث حيث بلغت 22.6% للإناث مقابل 4.9% للذكور عام 2010،بينما بلغ هذا المعدل 23.1% للإناث مقابل8.2 % للذكور عام 2017.

تهدف الدراسة الخاصة بالأمية فى مصر إلى التعرف على معدل الأمية وخصائص الأميين من حيث النوع والعمر ومحل الإقامة، وأظهرت الدراسة أنخفاض نسبة الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم إلى 25.8% عام 2017، أوضحت الدراسة أن أعلى نسبة للأمية بين المحافظات لعام 2017 فى محافظة المنيا بنسبة 37.2% وأقلها كان فى محافظة بورسعيد بنسبة 14.1%، أوضحت الدراسة أن هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم إلتحاق الأميين بالتعليم، وهى على الترتيب عدم رغبة الأسرة ، الظروف المادية للأسرة ،عدم رغبة الفرد و صعوبة الوصول للمدرسة ، كما أظهرت الدراسة الانعزال الشديد لفئة الأميين من المجتمع وعدم تمكنهم من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الحاسب الآلى والانترنت حيث بلغت نسبة مستخدمى الإنترنت بين الأميين 3 %فقط .