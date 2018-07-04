الأوقاف: صناديق النذور تحقق أعلى عائد فى تاريخها بزيادة 20% عن العام الماضى

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه نتيجة لضبط منظومتها، حققت صناديق النذور العام المالى 2017/ 2018م أعلى عائد فى تاريخها، حيث حققت إيرادات قدرها 26 مليونًا و 313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20 % عن العام الماضى، وبنحو 240 % عن العام المالى 2013/ 2014م، حيث كان إجمالى إيرادات النذور 7 ملايين و 748 ألف جنيه، علمًا بأن الوزارة توجه إيرادات النذور فى مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها.

وأضافت الوزارة أنها خصصت أكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها 10% من إجمالى الإيرادات شهريًا .