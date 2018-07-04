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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
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الأوقاف تحدد موعد المؤتمر السنوى للشئون الإسلامية يوم 20 أكتوبر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:02 م
الأوقاف تحدد موعد المؤتمر السنوى للشئون الإسلامية يوم 20 أكتوبر وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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أعلن المجلس الاعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف عقد مؤتمره السنوى فى العشرين من شهر أكتوبر القادم، حيث حدد عنوانه" بناء الشخصية الوطنية  وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، كما تم وضع ست محاور على النحو التالى:-

المحور الأول : الخطاب الدينى والثقافى وأثره فى بناء الشخصية.

المحور الثاني : التعليم وأثره في بناء الشخصية.

المحور الثالث : الإعلام وأثره في بناء الشخصية.

المحور الرابع : الأسرة ودورها في بناء الشخصية.

المحور الخامس : المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية – القوات المسلحة المصرية أنموذجًا.

المحور السادس : مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها.

 


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