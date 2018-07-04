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الأمم المتحدة: الروهينجا مازالوا يفرون من الاضطهاد فى ميانمار

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:46 م
الأمم المتحدة: الروهينجا مازالوا يفرون من الاضطهاد فى ميانمار زيد بن رعد
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قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الروهينجا المسلمين لا يزالون يفرون من ولاية راخين فى ميانمار إذ وصل 11432 منهم إلى بنجلادش منذ بداية العام الحالى.

وأضاف أن كثيرا ممن يصلون إلى بنجلادش يتحدثون عن عنف واضطهاد وقتل وإحراق منازل.

وقال الأمير زيد، فى خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن كثيرا من اللاجئين من الروهينجا أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من سلطات ميانمار للقبول ببطاقات هوية مكتوب عليها عبارة "في حاجة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية".

وأضاف "لا يمكن تبرير هذه الحقائق مهما كثر الحديث ... لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد فى راخين وما زالوا مستعدين للمخاطرة بأرواحهم فى البحر للهروب".

 

 


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